Первое искусственное сердце человека может появиться в 2025 году — Saxo Bank

По прогнозам Saxo Bank, в 2025 году будет создано первое искусственное человеческое сердце с использованием 3D-биопечати.

Это нововведение поможет решить проблему нехватки донорских органов и может продлить жизнь людей за счёт замены повреждённых органов на индивидуально изготовленные.

Согласно прогнозу, после печати сердце поместят в специальный биореактор, который создаёт условия, схожие с человеческим телом. После завершения процесса «созревания» сердце будет пересажено свинье для тестирования.

Эксперты считают, что такая технология поможет смягчить дефицит донорских органов и откроет новые возможности для персонализированной медицины и биопечати других органов, что может изменить подходы в регенеративной медицине.