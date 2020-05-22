Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры

Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры22.05.2020 18:29
Xiaomi входит в пятерку самых крупных производителей смартфонов в мире.
Китайский производитель сейчас старается выйти на рынок флагманских смартфонов и конкурировать с такими гигантами как OnePlus, Apple и Samsung.
Xiaomi в прошлом году уже демонстрировала свои возможности, а для этого она показала и запустила в мелкосерийное производство Xiaomi Mi Mix Alpha.
Теперь китайская компания разрабатывает раскладной смартфон с поворотным блоком камеры, расположенным в верхней части.
Ресурс LetsGoDigital опубликовал патентные изображения необычного смартфона от Xiaomi. На эскизах показали устройство с гибким экраном складывающимся внутрь корпуса.
В закрытом состоянии смартфон практически квадратный, а в его верхней части находится поворотный блок с объективами.
С одной стороны размещен одинарный объектив, а с противоположной стороны четыре модуля.
На боковых гранях раскладного смартфона есть физически кнопки громкости и питания.
Пока неизвестно, будет ли такая необычная конструкция в будущих смартфонах компании, или устройство так и останется существовать только в качестве патента.
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