Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры

Xiaomi входит в пятерку самых крупных производителей смартфонов в мире.

Китайский производитель сейчас старается выйти на рынок флагманских смартфонов и конкурировать с такими гигантами как OnePlus, Apple и Samsung.

Xiaomi в прошлом году уже демонстрировала свои возможности, а для этого она показала и запустила в мелкосерийное производство Xiaomi Mi Mix Alpha.

Теперь китайская компания разрабатывает раскладной смартфон с поворотным блоком камеры, расположенным в верхней части.

Ресурс LetsGoDigital опубликовал патентные изображения необычного смартфона от Xiaomi. На эскизах показали устройство с гибким экраном складывающимся внутрь корпуса.

В закрытом состоянии смартфон практически квадратный, а в его верхней части находится поворотный блок с объективами.

С одной стороны размещен одинарный объектив, а с противоположной стороны четыре модуля.

На боковых гранях раскладного смартфона есть физически кнопки громкости и питания.

Пока неизвестно, будет ли такая необычная конструкция в будущих смартфонах компании, или устройство так и останется существовать только в качестве патента.