Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.92 EUR/RUB: 77.8 BTC/USD: 8756.9

22 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры

22.05.2020 18:29

Xiaomi входит в пятерку самых крупных производителей смартфонов в мире.

Китайский производитель сейчас старается выйти на рынок флагманских смартфонов и конкурировать с такими гигантами как OnePlus, Apple и Samsung.

Xiaomi в прошлом году уже демонстрировала свои возможности, а для этого она показала и запустила в мелкосерийное производство Xiaomi Mi Mix Alpha.

Теперь китайская компания разрабатывает раскладной смартфон с поворотным блоком камеры, расположенным в верхней части.

Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры

Ресурс LetsGoDigital опубликовал патентные изображения необычного смартфона от Xiaomi. На эскизах показали устройство с гибким экраном складывающимся внутрь корпуса.

В закрытом состоянии смартфон практически квадратный, а в его верхней части находится поворотный блок с объективами.

С одной стороны размещен одинарный объектив, а с противоположной стороны четыре модуля.

Первая раскладушка Xiaomi может получить поворотный блок камеры

На боковых гранях раскладного смартфона есть физически кнопки громкости и питания.

Пока неизвестно, будет ли такая необычная конструкция в будущих смартфонах компании, или устройство так и останется существовать только в качестве патента.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги