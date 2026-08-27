Perplexity выпустила локального ИИ-помощника для компьютеров

Компания Perplexity представила новую версию ИИ-помощника Portable Computer, которая может работать непосредственно на оборудовании пользователя. Для выполнения вычислений системе не требуется отправлять данные на облачные серверы.

Ранее платформа Portable Computer уже была доступна пользователям, однако для ее постоянной работы требовалось отдельное устройство, а обработка информации выполнялась в облаке. Новая версия переносит вычислительные процессы на компьютер владельца.

На старте локальный помощник поддерживает только мощные компьютеры с видеокартами Nvidia. Пользователям обещают предоставить на выбор 19 моделей искусственного интеллекта, однако пока доступны только две. Одна из них разработана китайской компанией Alibaba, вторая принадлежит самой Perplexity.

Несмотря на локальную обработку данных, Portable Computer сохраняет возможность подключения к внешним платформам. Помощник можно интегрировать со Slack, Google Диском, Gmail и сервисом для разработки программного обеспечения GitHub.