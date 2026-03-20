Perplexity теперь получает доступ к данным Apple Health для ответов на вопросы о здоровье

Новая функция Perplexity Health позволяет собирать и анализировать данные о состоянии здоровья с разных приложений, устройств и порталов. Пользователи видят показатели и динамику биомаркеров на персональной панели.

При запросах, связанных со здоровьем, Perplexity Health использует медицинские записи, результаты анализов и данные носимых устройств. С помощью инструмента Perplexity Computer AI-агенты могут формировать индивидуальные планы тренировок, питания и другие рекомендации. Функция Perplexity Health на платформе Computer сначала доступна пользователям Pro и Max в США.

Сервис опирается на медицинскую литературу, включая клинические рекомендации и рецензируемые журналы. Создан Консультативный совет Perplexity Health из врачей, исследователей и экспертов по технологиям здравоохранения, который проверяет продукт, качество контента и соблюдение стандартов доказательной медицины.

Perplexity Health интегрируется с Apple Health, собирая данные с Apple Watch и приложений, поддерживает Fitbit, Ultrahuman и Withings, а также электронные медицинские карты более 1,7 млн медицинских учреждений. В ближайшее время добавятся Oura и Function. Все данные зашифрованы, доступны строгие инструменты контроля доступа, а информацию можно удалять в любое время. Данные не используются для обучения моделей ИИ и не передаются третьим лицам.

Perplexity стала второй ИИ-компанией с поддержкой Apple Health; ранее в начале 2026 года аналогичную функцию представил ChatGPT Health от OpenAI.