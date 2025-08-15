Perplexity AI предложила $34,5 млрд за браузер Google Chrome

Стартап Perplexity AI сделал предложение о покупке браузера Google Chrome за $34,5 млрд наличными, что может значительно изменить рынок веб-браузеров.

Компания из Сан-Франциско оценивается в $18 млрд и ранее предпринимала амбициозные попытки, включая неудачную попытку приобрести американские активы TikTok. Для сделки с Chrome Perplexity планирует привлечь финансирование от венчурных фондов, несмотря на то, что сам стартап привлек около $1 млрд.

Важным фактором стало давление со стороны антимонопольных органов США: Министерство юстиции требует от Google разделить бизнес Chrome после решения 2024 года о нарушении антимонопольного законодательства. Федеральный судья должен вынести решение по возможным мерам уже в этом месяце. Среди других заинтересованных покупателей называют OpenAI, Yahoo и Apollo Global Management.

Браузер Chrome с примерно тремя миллиардами пользователей является стратегическим активом. Perplexity недавно запустила собственный AI-ориентированный браузер Comet, и приобретение Chrome могло бы дать стартапу преимущество в конкуренции с OpenAI.

Perplexity заявляет, что планирует сохранить открытый исходный код Chromium, инвестировать $3 млрд в развитие Chrome в течение двух лет и оставить Google поисковой системой по умолчанию, чтобы снизить регуляторные риски.

Google, в свою очередь, не планирует продавать Chrome и оспаривает антимонопольное решение, утверждая, что принудительное разделение бизнеса может негативно сказаться на компании. С долей более 50% на рынке браузеров США Chrome остаётся лидером, а решение суда может иметь значительные последствия для всей отрасли.

Предложение Perplexity подчеркивает активность AI-компаний в стремлении конкурировать с крупнейшими игроками рынка технологий.