Пермские разработчики запустили собственный видеохостинг Nuno

Пермская студия Linkodium представила новый сервис для хранения и размещения видеоматериалов. Платформа получила название Nuno и предназначена для пользователей, которым необходимо загружать видео и встраивать его на собственные сайты.

Как сообщили разработчики, сервис ориентирован на редакции интернет-изданий, владельцев веб-ресурсов, разработчиков сайтов и других пользователей, работающих с видеоконтентом. При этом Nuno создавался не как социальная сеть или площадка для просмотра роликов, а как специализированный инструмент для хранения и публикации видеофайлов.

В компании пояснили, что идея создания сервиса возникла на основе практического опыта веб-разработки. По словам представителей Linkodium, на многих сайтах требуется размещение рекламных материалов, обучающих роликов, инструкций и другого видеоконтента. При использовании популярных видеохостингов пользователи нередко сталкиваются с рекламными вставками или ограничениями доступа к платформам.

Разработчики отмечают, что новый сервис позволяет загрузить видео и встроить его на сайт без рекламы и дополнительных отвлекающих элементов. Такой подход, по их мнению, помогает сохранить удобство работы с контентом и избежать факторов, которые могут негативно влиять на взаимодействие посетителей с веб-ресурсом.

Студия Linkodium работает в Перми с 2014 года и занимается разработкой, поддержкой и продвижением интернет-проектов. Компания позиционирует себя как digital-агентство полного цикла и реализует проекты в сфере веб-разработки и цифрового маркетинга.