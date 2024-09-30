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Перекупщики раскупили юбилейную PlayStation 5 Pro и продают её за 1,2 млн рублей

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Спекулянты раскупили лимитированную партию уникальных консолей PlayStation 5 Pro, что привлекло внимание издания IGN.

Перекупщики раскупили юбилейную PlayStation 5 Pro и продают её за 1,2 млн рублей

26 сентября Sony запустила продажи этой версии, окрашенной в цвета оригинальной PlayStation, в комплекте с двумя геймпадами.

Всего было выпущено 12 тысяч штук, и они были распроданы за считанные секунды. Первоначальная цена составила 959,99 фунтов стерлингов (120 000 руб.).

Однако вскоре после этого уникальные консоли появились на сайтах с объявлениями, где некоторые спекулянты запросили за них до 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,2 миллиона рублей).

IGN отметило, что у перекупщиков фактически нет самих консолей — они продают свои предварительные заказы. Некоторые из них предлагают консоли за 3-4 тысячи долларов.

Специалисты указали, что Sony не может остановить перекупщиков, так как значительная часть консолей первой партии PS5 в 2020 году также была перепродана.

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