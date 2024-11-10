Перегрев процессора стал основной причиной возврата телефонов Google Pixel

Главной причиной возврата смартфонов Google Pixel оказалось сильное нагревание процессора Tensor. Согласно информации, полученной порталом Android Authority, перегрев чипа является одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются пользователи.

Несмотря на возможные опасения по поводу производительности чипов Tensor, Google продолжила их использование, главным образом из-за экономических факторов. Документы компании содержат информацию о том, что проект Pixel, основанный на чипах Tensor, не достиг финансовых целей, что подтверждает решение использовать более дешевые процессоры вместо решений конкурентов. Стоимость чипов Tensor составляет около $65, тогда как флагманские процессоры Qualcomm стоят порядка $150.

Кроме перегрева процессора, пользователи также отмечают проблемы с коротким сроком службы батареи. В ответ на эти жалобы Google объявила, что в следующем поколении процессоров, Tensor G6, которые будут установлены в линейке Pixel 11, планируется улучшить как охлаждение, так и время автономной работы. Ожидается, что новые чипы будут выпускаться с использованием более эффективных техпроцессов TSMC, аналогичных тем, что применяет Apple, что позволит значительно повысить производительность и энергоэффективность.