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Перегрев процессора стал основной причиной возврата телефонов Google Pixel

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Главной причиной возврата смартфонов Google Pixel оказалось сильное нагревание процессора Tensor. Согласно информации, полученной порталом Android Authority, перегрев чипа является одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются пользователи.

Несмотря на возможные опасения по поводу производительности чипов Tensor, Google продолжила их использование, главным образом из-за экономических факторов. Документы компании содержат информацию о том, что проект Pixel, основанный на чипах Tensor, не достиг финансовых целей, что подтверждает решение использовать более дешевые процессоры вместо решений конкурентов. Стоимость чипов Tensor составляет около $65, тогда как флагманские процессоры Qualcomm стоят порядка $150.

Кроме перегрева процессора, пользователи также отмечают проблемы с коротким сроком службы батареи. В ответ на эти жалобы Google объявила, что в следующем поколении процессоров, Tensor G6, которые будут установлены в линейке Pixel 11, планируется улучшить как охлаждение, так и время автономной работы. Ожидается, что новые чипы будут выпускаться с использованием более эффективных техпроцессов TSMC, аналогичных тем, что применяет Apple, что позволит значительно повысить производительность и энергоэффективность.

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