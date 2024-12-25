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Перед Новым годом россияне теряют бдительность и чаще становятся жертвами мошенников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

С приближением Нового года мошенники становятся более активными, используя различные схемы обмана, отметил юрист Илона Гуськова в беседе с Life.ru. В праздничной суете люди теряют бдительность, что дает злоумышленникам преимущество.

Одной из популярных уловок являются фальшивые акции и розыгрыши от известных брендов, где для участия просят ввести личные данные. Это может привести к потере денег или доступа к счетам.

Также мошенники рассылают новогодние открытки, открытие которых может дать доступ к вашему телефону и личной информации.

Кроме того, злоумышленники создают фейковые сайты, похожие на настоящие, чтобы обмануть покупателей. Гуськова советует проверять адреса сайтов и не совершать покупки через мессенджеры, а также быть осторожными со слишком низкими ценами.

Она напомнила, что в конце декабря цены на многие товары, как правило, растут, и призвала заранее планировать покупки, чтобы избежать лишних трат.

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