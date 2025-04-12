Перечислены ТОП-4 лучших недорогих наушников для геймеров от JBL

JBL известна своими динамиками и аудиооборудованием, но также предлагает наушники для геймеров в серии JBL Quantum. Эти гарнитуры подходят для разных бюджетов и обеспечивают хороший звук и комфорт, пишет gizmochina.

JBL Quantum 100 — это базовая модель и самый доступный вариант. Проводные наушники с 40-миллиметровыми драйверами обеспечивают четкий звук для казуальных игр. Они имеют амбушюры из пены с эффектом памяти и съемный микрофон для голосового чата. Quantum 100 совместимы с ПК, консолями и мобильными устройствами и стоят всего 29,95 долларов.

JBL Quantum 200 предлагает более крупные 50-миллиметровые динамики за небольшую дополнительную плату. Эти проводные наушники имеют мягкую подкладку и улучшенный микрофон с функцией шумоподавления. Quantum 200 также поддерживает пространственный звук и совместимы с теми же устройствами, что и Quantum 100.

JBL Quantum 100P предназначены для геймеров на PlayStation. Хотя они совместимы с другими платформами, их основное преимущество — поддержка 3D-звука PS5. Эти наушники выполнены в бело-синей цветовой гамме PlayStation 5 и стоят 29,95 долларов.

JBL Quantum 350 Wireless — это беспроводная модель, работающая до 22 часов на одной зарядке. Она использует 40-миллиметровые драйверы и предлагает комфортную пену с эффектом памяти. Quantum 350 совместимы с основными платформами и стоят 69,95 долларов, что делает их доступной беспроводной гарнитурой.