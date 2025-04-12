Перечислены 3 ошибки, которые крадут память смартфона

Уведомление о заполненной памяти может остановить все планы пользователя. Его телефон может быть переполнен ненужной информацией, из-за чего память заканчивается.

Первая причина — это кэш приложений. Социальные сети и браузеры накапливают временные файлы, которые занимают много места. Пользователю следует зайти в настройки, найти раздел «Память» и посмотреть, сколько пространства занимает кэш.

Очистка этого кэша с помощью встроенной функции освободит место без потери данных. Рекомендуется делать это раз в месяц.

Вторая проблема — дубликаты фотографий и видео. Они могут появляться из-за автосохранения или сообщений. Пользователь должен проверить галерею на наличие дубликатов и удалить лишние копии. Многие телефоны имеют такую функцию. Также стоит проверить папки мессенджеров, например, WhatsApp. Для быстрого поиска дубликатов можно использовать приложения, такие как CCleaner.

Неиспользуемые приложения также занимают место. Пользователь должен зайти в настройки, найти раздел «Приложения» и отсортировать их по дате последнего использования. Удаление тех, которыми не пользуются, а также ненужных предустановленных программ поможет освободить пространство.

Чтобы поддерживать память в чистоте, рекомендуется перенести фотографии в облако, например, Google Drive. Если телефон поддерживает SD-карты, стоит установить одну для расширения хранилища. Проверка папки «Загрузки» раз в неделю также поможет избежать накопления мусора. Пользователь может ограничить автосохранение в мессенджерах, отключив его в настройках.

Чтобы помочь своему телефону, пользователю стоит начать с очистки кэша приложений. Удаление дубликатов фотографий также освободит память. Кроме того, удаление одного старого приложения может значительно улучшить работу устройства. Следуя этим шагам, можно избежать переполнения памяти.

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