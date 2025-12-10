Pebble представила умное кольцо за 8 500 рублей для быстрых голосовых заметок

Компания Pebble анонсировала Pebble Index 01 — простое умное кольцо для записи информации. Устройство оснащено микрофоном и кнопкой для начала записи, других функций оно не имеет.

Кольцо стоит 8 500 рублей, не требует подключения к интернету и подписки, а запись производится только при нажатии кнопки. Записи отправляются на подключённый смартфон и могут сохраняться как заметка, добавляться в календарь или устанавливаться как напоминание. Обработка информации осуществляется локально на iPhone или Android с использованием открытых моделей распознавания речи и ИИ.

Pebble Index 01 поддерживает настройку функций на одно- и двойное нажатие кнопки, включая переключение песен, съёмку фото или управление умными устройствами. Кольцо выполнено из нержавеющей стали, доступно в трёх цветах — серебристом, золотом и чёрном, и размерах от 6 до 13. Оно водостойкое и не требует зарядки; батареи хватает на 12–15 часов записи, что эквивалентно 10–20 заметкам по 3–6 секунд в день. Поскольку батарея несъёмная, кольцо предназначено для переработки после разрядки.

Умное кольцо доступно для предзаказа на сайте Pebble по цене 8 500 рублей, поставки начнутся в марте 2026 года. После старта продаж цена повысится до 11 000 рублей.