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PCWorld озвучил способ распознать USB-зарядку, способную украсть данные

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Журналисты из PCWorld рассказали, как выявить USB-зарядку, которая может похитить данные со смартфона.

Такие устройства уже были обнаружены пользователями и могут встречаться в общественных местах, поэтому лучше избегать использования чужих зарядок.

Специалисты советуют обращать внимание на качество зарядных устройств. Модифицированные кабели и адаптеры со шпионским оборудованием часто имеют нестандартную ширину проводов, дополнительные индикаторы или неаккуратные швы.

Рекомендуется покупать зарядки только в проверенных магазинах. Также некоторые смартфоны имеют функции, позволяющие блокировать передачу данных при подключении аксессуаров, что защитит информацию даже при использовании опасных зарядок.

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