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Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp

31.01.2020 11:24

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров говорил, что использование WhatsApp представляет угрозу для пользователей.
На этот раз Павел Дуров рассказал, почему WhatsApp является опасным. По его словам, самой главной опасностью являются облачные хранилища.

Пользователи при переходе на новые устройства в основном предпочитают сохранить резервные копии в облачном хранилище, а они, как правило, не шифруются и имеют намеренно встроенные уязвимости.

На это указывает и отказ Apple шифровать данные в iCloud. Встроенные намеренно тайные уязвимости в хранилищах это в первую очередь своего рода приказ правоохранительных органов.

То есть шифрование их не устраивает. В WhatsApp такие уязвимости маскируются, а из-за них в WhatsApp уже насчитали 12 сбоев.

С другой стороны в WhatsApp все-таки используют шифрование, однако при этом исходный код является скрытым, а анализ двоичных фалов приложений затруднён в связи с тем, что они запутаны.

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