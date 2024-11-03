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Павел Дуров анонсирует превращение Telegram в видеоплатформу

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о начале трансформации мессенджера в видеоплатформу. Он отметил, что с недавним обновлением стало значительно удобнее просматривать видео в приложении.

Дуров указал на проблемы, с которыми сталкивались пользователи: ранее видео в чатах и каналах отображались в оригинальном формате, что требовало скачивания больших объемов данных и задержек даже при просмотре коротких роликов.

Теперь же Telegram будет сжимать популярные видео в несколько вариантов качества, оптимизируя их для потоковой передачи. Это значит, что мессенджер сможет автоматически подбирать качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

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