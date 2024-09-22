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Пауэрбанк Black Shark на 20 000 мАч сможет заряжать три устройства одновременно

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Black Shark, суббренд Xiaomi, представил новый мобильный аккумулятор под названием Black Shark 55W power bank. Устройство обладает емкостью 20 000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 55 Вт.

Пауэрбанк Black Shark на 20 000 мАч сможет заряжать три устройства одновременно

Оно может заряжать три устройства одновременно: два через USB-C (включая один встроенный кабель длиной 15 см) и одно через USB-A.

По данным производителя, аккумулятор способен зарядить iPhone 16 Pro Max на 50% всего за 20 минут. Размеры Black Shark 55W power bank составляют 134 х 69 х 26 мм.

Пауэрбанк Black Shark на 20 000 мАч сможет заряжать три устройства одновременно

Аккумулятор совместим не только со смартфонами и планшетами, но и с ноутбуками, включая устройства Apple и Huawei. Также имеется светодиодный индикатор, который показывает уровень заряда. Цена новинки составляет 25 долларов.

Пауэрбанк Black Shark на 20 000 мАч сможет заряжать три устройства одновременно

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