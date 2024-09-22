Пауэрбанк Black Shark на 20 000 мАч сможет заряжать три устройства одновременно

Black Shark, суббренд Xiaomi, представил новый мобильный аккумулятор под названием Black Shark 55W power bank. Устройство обладает емкостью 20 000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 55 Вт.

Оно может заряжать три устройства одновременно: два через USB-C (включая один встроенный кабель длиной 15 см) и одно через USB-A.

По данным производителя, аккумулятор способен зарядить iPhone 16 Pro Max на 50% всего за 20 минут. Размеры Black Shark 55W power bank составляют 134 х 69 х 26 мм.

Аккумулятор совместим не только со смартфонами и планшетами, но и с ноутбуками, включая устройства Apple и Huawei. Также имеется светодиодный индикатор, который показывает уровень заряда. Цена новинки составляет 25 долларов.