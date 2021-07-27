Хешрейт биткоина медленно увеличился с 85 эксахешей в секунду (EH / s) до 125 EH / s 14 июля.

Увеличение хеш-мощности сделало это таким образом, что следующее изменение сложности майнинга увеличится впервые за восемь недель. Четыре последовательных падения сложности оказались самым большим спадом за всю жизнь биткоина, и, похоже, это закончится через четыре дня.

Цена биткоина (BTC) падала в течение нескольких недель подряд, и в то же время в Китае также происходили репрессивные меры против биткоин-майнеров. 15 мая цена биткоина начала снижаться с уровня чуть выше отметки в 50 тысяч долларов и 19 мая оказалась чуть выше зоны в 30 тысяч долларов.

Снижение цен по существу лишает биткоин-майнеров доходов, и когда 15 мая BTC начал снижаться, сложность майнинга выросла двумя днями ранее, что на 21,53% выше, чем корректировка ранее. Поскольку майнерам было труднее найти блок более чем на 21%, следующие две недели были изнурительными.

Хешрейт биткойнов (90-дневный график) 27 июля 2021 года.

Вдобавок к этому последовало то, что китайское правительство — в различных провинциях — приняло жесткие меры в отношении майнеров биткоинов и запретило это действие в определенных областях. Застигнутым врасплох горнякам сказали, что им необходимо закрыть предприятия к определенному сроку.

До 9 июня и двух небольших падений до 137 EH / s хешрейт оставался выше 150 EH / s с повышением сложности на 21%. Однако действия Китая были затронуты китайским Bitcoin шахтеров с большой и 28 июня hashrate только 66 EH / с.

К счастью, майнеры биткоинов получили первую корректировку сложности в сторону понижения 29 мая, когда она упала на 15,97%. По мере того как цена BTC ухудшалась, что затрудняло получение прибыли майнерами, организации, которые помогают защитить блокчейн, получили еще три снижения сложности.

Все четыре последовательных снижения сложности майнинга на 54% облегчили поиск блоков BTC за последние две недели по сравнению с высотой сложности до 13 мая. Последовательные корректировки в сторону понижения, вероятно, изменятся через четыре дня с возможным увеличением примерно на 3-5%.

Сложность майнинга биткоинов 27 июля 2021 года показывает возможный рост примерно на 4,4% за четыре дня.

Если оценка сбудется, найти блоки BTC будет почти на 50% легче, чем до середины мая 2021 года. Однако это будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие четыре дня, что касается хешрейта.

Если с этого момента хешрейт сильно вырастет, сложность может подняться выше 5%. Если глобальная хэш-мощность резко уменьшится, предполагаемое увеличение может быть аннулировано и вернуться к другому снижению. При текущем хешрейте ожидается увеличение на 3-5%, что не должно быть слишком изнурительным для майнеров.

На момент написания ведущим пулом для майнинга биткойнов является Antpool с 19,26% хешрейта и 19 EH / s. За Antpool следуют пул Binance (12,47%), F2pool (11,82%), Poolin (11,38%) и Viabtc (10,50%).