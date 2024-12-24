Panasonic представила защищённый планшет для экстренных служб

Компания Panasonic анонсировала новый защищённый планшет Toughbook 33mk4, предназначенный для работы в сложных условиях, где обычная электроника не выдерживает нагрузок.

Этот планшет ориентирован на профессионалов в таких сферах, как промышленность, правоохранительные органы и экстренные службы.

Toughbook 33mk4 имеет корпус с защитой по стандартам IP65 и MIL-STD 810H. Он оснащён модулями 4G/5G и GPS, а также 12-дюймовым экраном с разрешением 2160×1440 пикселей и яркостью до 1200 нит.

Планшет работает на процессорах Intel Core i5-1345U vPro или Core i7-1370P vPro, с 16 ГБ оперативной памяти (расширяемой до 32 ГБ) и накопителем объёмом 512 ГБ (максимум 2 ТБ). Также предусмотрены модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, камеры на 8 Мп и 2 Мп, а также различные разъёмы, включая USB 3.2 и Thunderbolt 4.

Планшет можно дополнительно оснастить модулями, такими как NFC, сканер отпечатков пальцев или дополнительная батарея, что увеличивает его автономность до 15 часов.