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Panasonic не выдерживает конкуренции и хочет продать телевизионный бизнес

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Японская компания Panasonic обдумывает возможность продажи или сворачивания производства телевизоров, столкнувшись с серьёзными проблемами на рынке.

Президент компании Юки Кусуми заявил об этом на онлайн-конференции, отметив, что они готовы продать телевизионный бизнес, если это потребуется, но конкретный план пока не определён.

Panasonic, имеющая богатую историю в производстве телевизоров, начиная с 1952 года, сейчас испытывает трудности в конкуренции с южнокорейскими и китайскими производителями.

Хотя компания сосредоточилась на производстве OLED- и ЖК-телевизоров, ей сложно конкурировать с более крупными брендами.

Кусуми также сообщил, что на данный момент никто не проявил интереса к покупке телевизионного бизнеса Panasonic.

В рамках стратегии по повышению прибыльности компания выделила несколько неэффективных направлений, включая телевизоры, и планирует принять «решительные меры» до конца финансового года в марте 2026 года. Panasonic планирует реорганизацию в три отдельные компании, одной из которых будет «Smart Life».

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