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Palantir опровергла возможность дистанционного отключения военного ИИ НАТО

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Американская компания Palantir заявила, что не имеет технической возможности дистанционно отключить систему военного искусственного интеллекта Maven Smart System, используемую структурами НАТО.

Разъяснение последовало на фоне опасений европейских государств относительно зависимости оборонной инфраструктуры от американских технологий. Дополнительные вопросы возникли после сообщений Украины о перебоях в работе сервисов спутниковой связи Starshield.

Исполнительный вице-президент Palantir по Великобритании и Европе Луис Мосли подчеркнул, что заказчики самостоятельно управляют программным обеспечением. По его словам, ни компания, ни американское правительство не располагают специальным механизмом его отключения.

Maven Smart System обрабатывает информацию с различных датчиков и помогает военным анализировать обстановку. Система применяется в структурах НАТО с середины 2025 года.

При этом некоторые страны альянса, включая Германию и Францию, воздерживаются от её внедрения из-за вопросов информационной безопасности.

Обсуждение отражает растущую заинтересованность Европы в технологической независимости оборонного сектора.

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