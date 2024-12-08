«Палач» представил ТОП-3 смартфонов для пожилых людей до 10 000 рублей

В рейтинге, подготовленном порталом «Палач», значатся три модели смартфона для нетребовательных пользователей.

«Палач» представил ТОП-3 смартфонов для пожилых людей стоимостью до 10 000 рублей и первым в списке расположился Realme Note 50, цена которого начинается от 6,2 тыс. рублей.

Устройство предлагает большой 6,74-дюймовый HD+ дисплей с частотой 90 Гц. За производительность отвечает бюджетный чип Unisoc Tiger T612. Также в наличии 13-мегапиксельная камера, аккумулятор на 5000 мАч с медленной зарядкой 10 Вт, разъемы для карты памяти и наушников, а также защита IP54.

Следующий смартфон — Poco C65, который стоит от 9,7 тыс. рублей. Он имеет 90-герцовый IPS-экран с разрешением HD+ и чипсет MediaTek Helio G85, который подходит для повседневного использования и простых игр.

Камера составляет 50 Мп, аккумулятор также на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, есть слот microSD и разъем для наушников.

Завершает подборку Infinix Hot 30 за 10 тыс. рублей. Смартфон оснащен IPS-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. В нем установлен чип Helio G88 и камера на 50 мегапикселей.

Hot 30 выделяется аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, а также имеет слот для карт памяти microSD, стереодинамики и разъем для наушников.