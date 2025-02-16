«Палач»: Honor X7b возглавил список топ-3 лучших смартфона до 15 тыс. рублей

Портал «Палач» представил список из трёх лучших бюджетных смартфонов, в котором первое место занимает Honor X7b стоимостью от 12,9 тыс. руб.

Он имеет 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью 850 нит. Внутри установлен чип Snapdragon 680, а камеры имеют разрешение 108, 5 и 2 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 35 Вт, а также есть слот для microSD, NFC, стереодинамики и разъём для наушников.

На втором месте находится Realme C67 с 6,72-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 950 нит. Смартфон работает на чипе Snapdragon 685 и имеет камеры на 108 и 2 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на 33 Вт. Также он оснащён слотом для карт памяти, NFC, стереодинамиками и имеет защиту IP54. Его цена в России составляет от 14,8 тыс. руб.

Замыкает список Tecno Camon 30S, который стоит 15 тыс. руб. Он предлагает изогнутый AMOLED-экран на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит.

Устройство работает на чипе MediaTek Helio G100 и имеет камеры на 50 и 2 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, а также есть защита IP53, стереодинамики, ИК-порт и NFC.