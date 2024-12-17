Ozon и СДЭК открыли совместные пункты выдачи заказов

Маркетплейс Ozon и логистический оператор СДЭК запустили новый проект, в рамках которого клиенты обеих компаний смогут получать свои заказы в одном пункте выдачи, пишут РИА Новости.

На первом этапе уже открыто 10 таких локаций в населённых пунктах с населением до 50 тысяч человек.

Совместные пункты выдачи будут располагаться внутри существующих ПВЗ СДЭК. Это улучшит доступность сервиса и упростит процесс получения посылок.

Ожидается, что до конца года будет открыто около 100 таких точек, а в первом квартале 2025 года планируется запуск до 500 локаций в крупных городах.

Пользователи смогут забирать заказы, используя привычный процесс через штрих-код в приложении, а также воспользоваться условиями для примерки и возврата.

Директор СДЭК отметил, что этот проект облегчит процесс получения заказов и создаст новые возможности для клиентов и бизнеса.