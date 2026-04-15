Ожидаемые ограничения и сроки выхода новых консолей Sony обсуждаются на фоне индустриальных рисков

По оценкам отраслевых наблюдателей, появление новых моделей PlayStation может стимулировать пользователей к обновлению устройств, включая тех, кто продолжает использовать PlayStation 4.

При этом отмечается, что у подобной стратегии возможны и ограничения: в индустрии уже приводились примеры с Xbox Series S, где более слабая конфигурация консоли иногда становилась фактором, влияющим на сроки оптимизации и выпуска игр на платформе Xbox в целом. Аналогичный сценарий потенциально рассматривается и в отношении младшей модели будущего поколения PlayStation.

Отдельно подчёркивается, что базовые игровые проекты, включая спортивные симуляторы, шутеры и крупные AAA-игры, такие как предполагаемые будущие релизы уровня Call of Duty и GTA VI, ориентированы на массовую аудиторию и должны быть совместимы с широким спектром устройств.

По предварительным ожиданиям, Sony может представить новое поколение консолей PlayStation в 2027 году, однако обсуждается и возможный перенос релиза на 2028 год на фоне производственных и компонентных ограничений, включая ситуацию на рынке памяти.