Озеро в Сахаре поможет понять, каким был климат Африки в прошлом

Новое исследование, опубликованное в журнале Hydrology and Earth System Sciences, позволило ученым получить новые данные о климатическом прошлом Сахары. Команда исследователей под руководством доктора Моше Армона из Института наук о Земле Еврейского университета и доктора Франциски Эмисеггер из Бернского университета изучила механизмы заполнения сухого озера Себха-эль-Мелах на западе Алжира.

Пустыня Сахара сегодня считается одним из самых засушливых регионов планеты, однако археологические данные свидетельствуют о существовании водно-болотных угодий в доисторические времена. До сих пор ученые спорили о том, какие источники влаги привели к образованию древних водоемов. Новое исследование показало, что заполнение озера Себха-эль-Мелах связано с экстремальными ливнями, вызванными осадочными системами атлантического происхождения, а не муссонными дождями с юга, как предполагалось ранее.

Анализ данных с 2000 по 2021 год выявил, что из сотен зарегистрированных ливней лишь шесть привели к существенному наполнению озера. Главную роль в этом процессе сыграли внетропические циклоны, взаимодействующие с атмосферными структурами верхнего уровня, что создавало условия для мощных осадков. Ученые также отметили важность эффекта рециркуляции влаги и стационарности погодных систем, которые задерживались над регионом в среднем на три дня.

Полученные результаты расширяют понимание механизмов формирования водоемов в пустынях и важны для прогнозирования будущих изменений водных ресурсов на фоне глобального потепления. По мнению авторов работы, в будущем изменение частоты экстремальных осадков может повлиять на доступность воды в регионе, что будет иметь серьёзные последствия для экосистем и населения.