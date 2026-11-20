Французская компания OVHcloud объявила о масштабном расширении своей технологической платформы, представив 55 новых продуктов и сервисов в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. Анонс состоялся 19 ноября на конференции OVHcloud AI Summit в Париже. Новые решения охватывают серверную инфраструктуру, графические ускорители, сетевые технологии, хранение данных и инструменты для разработки ИИ-приложений.

Одним из центральных направлений стало расширение вычислительных мощностей. OVHcloud добавляет в свои предложения оборудование с графическими процессорами Nvidia Blackwell B300 и готовит поддержку ускорителей следующего поколения Rubin R200. Эти решения ориентированы на обучение и эксплуатацию крупных моделей искусственного интеллекта.

По заявлению компании, доступные мощности её центров обработки данных потенциально позволяют разместить до 60 тысяч ускорителей B300 либо 35 тысяч R200. Речь идёт об инфраструктурных возможностях, а не о количестве уже установленных устройств.

Существенная часть анонсов связана с упрощением разработки корпоративных ИИ-систем. Платформа AI Fabric предоставляет инструменты для запуска вычислительных задач, а сервис AI Agents предназначен для размещения, масштабирования и мониторинга интеллектуальных агентов, взаимодействующих с корпоративными приложениями.

Компания также расширяет каталог моделей в AI Endpoints. Среди новых возможностей — обработка изображений, распознавание речи и генерация голосового контента. В сотрудничестве с Gladia предусмотрена поддержка голосовых технологий более чем на ста языках.

Отдельное внимание уделено сетевой инфраструктуре и безопасности. OVHcloud представила дополнительные средства организации частных сетей, управления подключениями и балансировки нагрузки.

Развитие европейской облачной платформы происходит на фоне растущего интереса компаний и государственных организаций к контролю над размещением данных. OVHcloud позиционирует свои решения как альтернативу крупнейшим американским облачным провайдерам.

При этом не все представленные продукты уже доступны пользователям. Часть находится на стадии тестирования или запланирована к последующему запуску. Поэтому практические возможности новых сервисов будут зависеть от сроков их внедрения и доступности в конкретных регионах.