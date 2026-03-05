Oukitel WP63 — смартфон для экстремалов с необычными возможностями

Oukitel WP63 позиционируется как гаджет для «выживальщиков» и резко выделяется на фоне стандартных смартфонов. Устройство оснащено огромной батареей на 20 000 мА·ч и даже миниатюрным автомобильным прикуривателем, который включается через приложение. Смартфон защищён по стандарту IP69 и военному стандарту США MIL‑STD‑810H, что делает его устойчивым к воде, пыли и экстремальным условиям.

Дисплей 6,7 дюйма с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц, а в качестве процессора установлен Unisoc T8200. Объём памяти — 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной. Несмотря на не самый топовый чип, главным преимуществом WP63 является его прочность: смартфон способен выдерживать падения с 30 метров, сохраняя целостность корпуса.

Oukitel работает на Android 16, имеет встроенный USB‑C кабель для зарядки других устройств и кемпинговый фонарь на задней панели. Однако спутниковой связи у него нет, что может быть важным для туристов и путешественников.

Цена устройства составляет $600, сопоставимо с некоторыми премиальными моделями других брендов. Основной вопрос для покупателя — нужна ли вам уникальная защита и экстремальные функции, или предпочтительнее более привычный смартфон с топовыми характеристиками и экосистемой Apple или других производителей.