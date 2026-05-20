Отпуск без помех: что важно знать о ротавирусе

Каждому сезону характерен свой набор заболеваний. Если осень и зима чаще ассоциируются с простудой, то лето и его преддверие – с ростом кишечных инфекций. По медицинским данным, более 80% таких случаев вызваны вирусами, и почти в половине из них виновен ротавирус. Поэтому важно понимать, как распространяется это заболевание, чем оно опасно и почему при первых симптомах не стоит терять время.

Где можно заразиться

Одним из основных путей передачи ротавируса остается вода – море, озера и бассейны. Кроме того, вирус легко распространяется через грязные руки и предметы общего пользования. Привычные элементы отдыха – пляжи, шезлонги, перекусы на ходу и кафе на берегу – при определенных условиях становятся факторами риска. Особенно важно следить за тем, чтобы дети не глотали воду во время купания и регулярно мыли руки.

Чем опасен ротавирус

Ротавирусную инфекцию не случайно называют «кишечным гриппом»: симптомы могут напоминать и кишечное расстройство, и ОРВИ. Заболевание часто начинается остро – с повышения температуры, слабости, тошноты, рвоты и диареи.

Главный риск ротавирусной инфекции связан с обезвоживанием. На фоне рвоты и диареи организм быстро теряет жидкость и соли, а у детей этот процесс развивается особенно стремительно. А потому к ротавирусу следует относиться не как к «обычному отравлению», а как к серьезной инфекции, требующей своевременных действий и часто помощи врача. Запомните: поскольку ротавирус имеет вирусную природу, антибиотики против него бессильны.

Чем лечить

Поскольку это вирусное заболевание, лечение должно быть направлено в первую очередь на сам вирус. Чем быстрее организм избавится от патогена, тем скорее исчезнут симптомы.

По словам главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области, профессора Андрея Продеуса, при ротавирусной инфекции терапия должна включать противовирусные препараты прямого действия. К таким средствам относится умифеновир, известный под торговым названием Арбидол.

Препарат блокирует проникновение вируса в здоровые клетки и останавливает его дальнейшее размножение. Как сообщает «Московский комсомолец», умифеновир включен в клинические рекомендации Минздрава РФ для комплексного лечения ротавирусной и норовирусной инфекции, а также применяется при гриппе и ОРВИ.

Важно соблюдать курс лечения и не прекращать прием умифеновира при первых признаках улучшения, предупреждает профессор Продеус. Ослабление или исчезновение симптомов не означает, что организм полностью очистился. Даже после улучшения состояния ротавирус может скрыто выделяться организмом в течение нескольких недель. Все это время человек способен заражать окружающих, сам того не замечая.

Поэтому, чтобы прервать цепочку передачи инфекции, лечение важно доводить до конца – это часть ответственного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

Как снизить риск заражения

Профилактика ротавирусной инфекции строится на простых, но регулярных мерах. В поездках стоит использовать только безопасную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, внимательно относиться к питанию в общественных местах.

Дополнительно стоит заранее продумать дорожную аптечку: в нее обычно включают средства для регидратации, жаропонижающие, сорбенты и противовирусные препараты с широким спектром действия, такие как умифеновир.

Это поможет оперативно отреагировать при первых же признаках недомогания.