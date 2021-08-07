Отмененный LG VELVET 2 Pro получит поддержку Google ARCore

Когда в начале апреля компания LG объявила о выходе из индустрии мобильных телефонов, у LG было несколько устройств на стадии разработки. Одним из них был LG VELVET 2 Pro, первый в истории флагманский смартфон компании за последнее время. Хотя этот телефон был отменен вместе с несколькими другими, он получил поддержку Google ARCore.

Поскольку LG прекратила свой телефонный бизнес, она отменила все предстоящие новинки. Поскольку компания уже произвела ограниченное количество единиц LG VELVET 2 Pro, она продала их своим сотрудникам без поддержки программного обеспечения.

Следовательно, хотя устройство никогда не было официальным, в дикой природе есть некоторые рабочие устройства. Один из них даже появился в ролике на YouTube. В результате мы знаем не только дизайн этого телефона, но и его характеристики.

LG VELVET 2 Pro оснащен 6,8-дюймовым FHD + изогнутым дисплеем P-OLED с частотой обновления 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 888 SoC, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 64 МП (широкий) + 12 МП (сверхширокий) + 8 МП (телефото) тройная камера, 10-мегапиксельная селфи-камера и аккумулятор на 4500 мАч.

Источник — Astera.