Отказ Apple от зарядок смартфонов позволил сэкономить почти 1 млн тонн меди, цинка и олова

Американская компания стала первым производителем смартфонов, который отказался от комплектных зарядных устройств, что объяснили заботой об экологии.

В результате отказа от зарядок в упаковках смартфонов, Apple уже сэкономила 861 тыс. тонн меди, олова и цинка, о чем сообщили в самой компании.

Стоит отметить, что зарядных устройств уже нет в комплекте iPhone 12. Между тем, в Apple заявили, что им удалось сэкономить и на перевозке устройств.

В частности, говорится о компактных коробках, которых в транспортном поддоне вмешается на 70% больше, чем ранее.

Помимо этого, в отчете указали, что в прошлом году Apple сократила выбросы вредных веществ в атмосферу с 25,1 млн тонн до 22,6 млн.