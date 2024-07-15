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Отечественный смартфон Р-ФОН выйдет за пределы российского рынка

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Фонд Развития Краснодарского края протестировал смартфон Р-ФОН и собирается использовать его для организации бизнес-миссий российских регионов за границей.

 

Фонд активно занимается проведением таких миссий и представлением потенциала региона и российских компаний в других странах. Они организовывают бизнес-поездки в различные страны, такие как Сербия, ОАЭ, Узбекистан, Египет, Финляндия, Таиланд, Шри-Ланка, Китай, Кипр, Италия и другие.

Фонд уделяет большое внимание защите данных при взаимодействии с иностранными партнерами и поддержке отечественных технологий и производителей.

Смартфон Р-ФОН работает на операционной системе РОСА Мобайл и предлагает разнообразные сервисы, включая почту, календарь, контакты, офисные приложения, систему обмена сообщениями и облачное хранилище данных.

Все эти функции обеспечивают высокую производительность и удобство использования для пользователей.

Фонд планирует продвигать смартфон Р-ФОН и его возможности при проведении бизнес-миссий российских регионов за рубежом. Илья Шакалов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, отметил, что смартфон полностью соответствует современным требованиям безопасности и функциональности.

Он считает, что это устройство станет важным инструментом во внешнеэкономической деятельности, обеспечивая надежную связь и защиту данных при взаимодействии с зарубежными партнерами.

Генеральный директор также подчеркнул важность присутствия российских технологий и программного обеспечения на международном рынке, особенно в контексте стран-партнеров по БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС.

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