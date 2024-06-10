Отечественные сервисы видеосвязи обогнали Zoom и Teams по стабильности работы

По результатам исследования, проведенного J’son & Partners Consulting, российские сервисы «МТС линк» от МТС, «Контур.Толк» от «СКБ контур» и Trueconf от «Труконф» заняли лидирующие позиции в рейтинге облачных платформ для видео-конференц-связи (ВКС) по стабильности работы. «МТС линк» получил 98 баллов, «Контур.Толк» — 95 баллов, а Trueconf — 91 балл.

Сервисы Teams от Microsoft и Zoom из США набрали 89 и 86 баллов соответственно. Аналогичные результаты были зафиксированы у «Яндекс.Телемост» и SberJazz от «Сбера», DION от холдинга Т1 и VK Teams.

Стабильность работы платформы определялась в эксперименте, в котором десять человек использовали камеры и микрофоны для общения в различных условиях подключения к интернету — от публичных Wi-Fi в кафе до движущегося закрытого лифта.

В 80% случаев подключение осуществлялось через мобильный интернет. Стабильность работы понимается как способность платформы обеспечить проведение онлайн-встречи в любой момент времени в изменяющихся условиях и с любого устройства.

Источник: РБК.