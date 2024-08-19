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Отечественная ОС от Uncom стала доступна россиянам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Компания Uncom OS начала продажи своей новой операционной системы, доступной как для дома, так и для бизнеса. Эта ОС подходит для различных типов компьютеров, от ноутбуков до мощных рабочих станций.

Отечественная ОС от Uncom стала доступна россиянам

Uncom OS отличается простым и понятным интерфейсом, а её основа на Linux делает систему более безопасной. В операционной системе уже есть множество предустановленных программ для работы, учёбы и развлечений, а также приложения для обработки графики и работы с PDF.

Отечественная ОС от Uncom стала доступна россиянам

Встроенный магазин предлагает около 70 000 бесплатных приложений от российских и зарубежных разработчиков, включая браузеры, мессенджеры и программы для дизайна и 3D-моделирования. Установка популярных форматов .deb и .flatpak тоже поддерживается.

Цена на Uncom OS Home составляет 3990 рублей, а версия для бизнеса стоит 5990 рублей.

Отечественная ОС от Uncom стала доступна россиянам Отечественная ОС от Uncom стала доступна россиянам

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