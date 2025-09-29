Основные смартфоны октября 2025: Realme, Xiaomi, OnePlus, Vivo и другие

Октябрь 2025 года обещает быть насыщенным для любителей смартфонов: многие бренды готовят к выпуску флагманы на новых процессорах Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающих высокую производительность и энергоэффективность. Кроме того, ожидаются анонсы некоторых моделей среднего сегмента от Motorola, Vivo и Redmi.

Ключевые новинки октября включают:

1. Realme GT 8 Pro – ожидаемый запуск в октябре. Смартфон станет первым в Индии с Snapdragon 8 Elite Gen 5, 2K AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц, батареей 7000 мА·ч и камерой с перископическим телеобъективом на 200 МП. Поддерживается проводная зарядка 120 Вт, устройство работает на Android 16 с Realme UI 7.

2. Xiaomi 17 – недавно представлен в Китае и ожидается в Индии. Оснащён 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой 1–120 Гц, батареей 7000 мА·ч, тройной основной камерой по 50 МП и защитой IP68. Поддерживаются проводная и беспроводная зарядки, а также обратная беспроводная зарядка.

3. Vivo V60e – планируемый запуск 7 октября. Смартфон получил 200 МП основную камеру, 120 Гц AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 7360 и батарею 6500 мА·ч с 90 Вт быстрой зарядкой. Поддерживаются IP68/P69, NFC и IR-бластер.

4. iQOO 15 – анонс в Китае в октябре, глобальный выпуск позже. Оснащён Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовым QHD-дисплеем 144 Гц, игровой Q3-чип и перископической камерой. Работает на OriginOS 6.

5. OnePlus 15 – запуск в Китае ожидается в октябре, международный выпуск позже. Смартфон получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, 1,5K-дисплей с частотой 165 Гц, батарею 7000 мА·ч с поддержкой 120 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, а также тройную камеру с 50 МП основным модулем.

6. Oppo Find X9 – официальная презентация 16 октября. Серия будет использовать MediaTek Dimensity 9500, 6,59–6,78-дюймовые OLED-дисплеи, батареи 7025–7500 мА·ч и тройные камеры по 50 МП.

7. Vivo X300 – запуск 13 октября в Китае. Включает X300 и X300 Pro с Dimensity 9500, OLED-дисплеями 6,31–6,78 дюйма, батареями до 7500 мА·ч и тройными камерами с главным сенсором 200 МП.

8. Redmi Note 15 – ожидаемый выход в Индии. Серия включает Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+ с дисплеями 6,77–6,83 дюйма, процессорами Snapdragon 6 Gen 3, Dimensity 7400 Ultra и Snapdragon 7s Gen 4, батареями 4800–7000 мА·ч и поддержкой 45–90 Вт быстрой зарядки.

9. Motorola Edge 60 Neo – запуск в октябре в Индии. Смартфон оснащён Dimensity 7400, 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем 120 Гц, тройной камерой с основным модулем 50 МП, батареей 5000 мА·ч с 68 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядкой, поддержкой IP68/IP69 и стереодинамиками Dolby Atmos.

Ожидается, что все перечисленные модели предложат широкий выбор функций и возможностей, как для флагманских, так и для среднебюджетных сегментов.