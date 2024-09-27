Осеннее разнообразие ОРВИ в России пополнил коронавирусный XEC

Профессор Андрей Продеус рассказал, как защитить себя от вирусов

Первый осенний месяц после каникул и отпусков многие россияне провели в кровати, а то и на больничной койке. Кашель, насморк, боли в горле и высокая температура — самые распространенные симптомы осенней простуды.

Где чаще болеют

По данным Роспотребнадзора, во второй половине сентября количество заболевших в нашей стране гриппом и ОРВИ превысило 880 тысяч случаев. В ведомстве отметили, что чаще всего люди болеют в Москве, Подмосковье и Петербурге. Как отмечают специалисты, в этом сезоне свирепствуют вирусы негриппозной этиологии, в частности, риновирусы, которые провоцируют сильный насморк, боль в горле, температуру. Не сдает своих позиций и коронавирус — на данный момент зарегистрировано более 36 тыс. случаев COVID-19. И эти цифры продолжают расти, а варианты коронавирусной инфекции становятся всё разнообразнее.

Коронавирусная перезагрузка

Коронавирус словно не устает перезагружать свою «операционную систему», выпуская всё новые «версии». Омикрон, с его бесчисленными вариациями, уже привычный игрок на глобальной арене, но вот и свежий апдейт — подвид XEC. Этот штамм словно хитрый пазл: он возник из комбинации двух подвариантов FLiRT, и уже уверенно распространяется. Во Франции на него приходится около 21% всех выявленных случаев COVID-19, а Германия и Великобритания уже начинают замечать его следы. В России до конца сентября XEC был чем-то вроде мифа, но теперь вирус нашёл своих первых двух «героев» — случаи заражения зафиксированы в Уфе и Ростовской области.

В чем же фишка XEC? Его симптомы — это та самая классическая «коронавирусная сборка», напоминающая простуду с лёгким бонусом от омикрона:

повышение температуры,

слабость и ломота, как после бессонной ночи,

головная боль — неизменный спутник,

боль в горле, кашель и насморк, как в лучших традициях простуды,

а ещё этот неприятный «штрих» — потеря обоняния и аппетита.

XEC – это вирусный «микс», который напоминает, что коронавирус — мастер трансформаций, и очередная его версия может быть не за горами. Поэтому важно быть на шаг впереди, пока вирус не перезагрузился снова!

Это нужно запомнить

В Роспотребнадзоре напоминают, что в пиковые для распространения инфекции периоды важно соблюдать личную гигиену, особенно детям. Ведь они входят в зону риска, также как и люди с ослабленным иммунитетом и пенсионеры.

Правила эти просты и знакомы каждому с детства. Необходимо мыть руки перед едой и после улицы, держаться подальше от чихающих и кашляющих людей, чаще проветривать помещения, поддерживать оптимальную влажность воздуха, не приходить на работу и учебу с признаками простуды, при высокой температуре обязательно обращаться к врачу.

Залог здорового иммунитета

Как отмечает аллерголог-иммунолог, профессор Андрей Продеус, осенью особенно важно заниматься укреплением иммунитета. Для этого нужно соблюдать простые правила. Прежде всего каждому из нас необходим полноценный сон.

Как пояснил профессор Продеус, иммунные клетки большей частью вырабатываются именно во сне, поэтому если вы не будете полноценно отдыхать, то иммунитет будет слабее. Для взрослых необходимо не менее 8 часов сна. Для младших школьников – 9-10, для подростков 8-9 часов.

Второе важное правило, по словам профессора, — это здоровое питание. Важно при употреблении пищи соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. При этом стоит обратить внимание на правильные белки и не увлекаться фастфудом. «Правильный белок» содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, орехах и бобовых. Из белков строятся наши иммунные клетки. Не стоит забывать о витаминах и микроэлементах. Для иммунитета полезны железо и витамин D3, говорит эксперт.

К третьему правилу иммунолог отнёс борьбу со стрессом. Его он называет главным врагом иммунитета.

Когда вирус застал врасплох

Если не удалось защитить себя от вируса, то можно облегчить течение болезни. По словам доктора Продеуса, при первых признаках недомогания стоит начать прием противовирусных препаратов. К этой группе относят Амиксин, Арбидол, Осельтамивир и Интерферон.

Для максимального эффекта Продеус рекомендует принимать противовирусные препараты курсом и не прерывать лечение раньше времени, пишет издание kp.ru. Особенно это важно для детей, чей организм более уязвим. По словам профессора, современные препараты, в частности Арбидол, значительно сокращают продолжительность заболевания и снижают риск осложнений, что доказано многочисленными исследованиями. Он обратил внимание на то, что умифеновир (действующее вещество средства) включен в официальные рекомендации Минздрава России и Китая для лечения легких форм COVID-19 в составе комплексной терапии.

Не стоит подвергать свой организм опасности, а лучше заранее о нем позаботиться!