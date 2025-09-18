Осень: главные вирусные ожидания и опасения

Подъём заболеваемости вирусными инфекциями, начавшийся ещё летом, с наступлением осени усилился. Так происходит каждый сентябрь: после каникул люди возвращаются в свои коллективы, тесно общаются и «обмениваются» вирусами, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако при своевременных мерах защиты риски встречи с вирусами можно свести к минимуму.

Грипп и новый ковид

Роспотребнадзор сообщил о первых случаях гриппа. По словам главы ведомства, пока они единичные, но откладывать вакцинацию не стоит — кампания уже стартовала. В этом году используется отечественная четырёхвалентная вакцина, состав которой обновлён в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Россию пришёл и новый вариант COVID-19 — штамм «Стратус», очередная вариация «омикрона». Он вызывает привычные для ковида симптомы: лихорадку, боль в горле, головную боль, слабость. Болезнь чаще протекает в лёгкой или умеренной форме. Характерной особенностью «Стратуса» является осиплость, а в ряде случает и временная потеря голоса, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Если появились симптомы

При первых признаках респираторной инфекции важно как можно раньше начать лечение, особенно когда речь идёт о детях, подчёркивает профессор Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области. В этом случае более значимо быстрое реагирование, чем точное определение возбудителя — гриппа, COVID-19 или другого ОРВИ.

В течение первых 48 часов от начала болезни, как рекомендует Минздрав, целесообразно подключать противовирусные препараты прямого действия, например, ингибиторы фузии, пишет 360.ru. Они препятствуют слиянию вируса с клеткой и тормозят его размножение. Среди таких средств — умифеновир (Арбидол), который, как отмечает Продеус, применяется для профилактики и лечения широкого спектра респираторных инфекций. Арбидол доказал способность справляться в том числе с коронавирусной инфекцией.

Как не допустить заболевание

Основные меры профилактики просты:

• соблюдать дистанцию не менее полутора метров от кашляющих и чихающих;

• в общественных местах и транспорте использовать маску, меняя её каждые два часа;

• не касаться рта и носа немытыми руками;

• регулярно мыть руки с мылом, особенно после поездок в транспорте или работы с гаджетами;

• чаще проветривать помещения и дезинфицировать предметы, которыми часто пользуетесь;

• полноценное питание, здоровый сон и физическая активность помогают поддерживать работу иммунной системы.