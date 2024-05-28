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ОС Windows 11 сможет распознавать текст с фото на смартфоне без его скачивания

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Microsoft удивляет пользователей новым функционалом в своем приложении «Связь с телефоном» для Windows. В скором времени ожидается пополнение полезным нововведением, которое было обнаружено в тестовой сборке операционной системы.

ОС Windows 11 сможет распознавать текст с фото на смартфоне без его скачивания

Это революционное обновление позволит извлекать текст с фотографий, находящихся в галерее смартфона, без необходимости их предварительного скачивания на компьютер.

По информации от The Verge, данная функция была обнаружена во время подключения смартфона через Phone Link с использованием билда Release Preview. В интерфейсе приложения на экране ПК при просмотре фото в галерее появляется кнопка «Text». Ее активация позволяет программе автоматически распознавать текст на фотографии и копировать его для дальнейшего редактирования, сохранения или отправки, минуя необходимость загрузки изображения на компьютер.

Появление этого нововведения в канале Release Preview является ясным сигналом того, что скоро оно станет доступно и в стабильной версии Windows.

Ранее Microsoft уже интегрировала похожую функцию в утилиту «Ножницы», однако она работала только со скриншотами, сделанными на самом компьютере. Внедрение подобной возможности для работы с фотографиями смартфона открывает новые перспективы и упрощает процесс обработки текста для пользователей Windows.

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