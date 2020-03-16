ОС Windows 10 уже установлена на 1 млрд компьютеров

В компании Microsoft отчитались о достижении своих целей, сообщив, что Windows 10уже установлена на 1 млрд компьютеров по всему миру.

В этом случае указывали только активных пользователей. В исследовательской компании Netmarketshare рассказали, что Windows 10 имеется на 50,3% всех компьютеров в мире.

Достижению намеченных целей компании помог и полный отказ от Windows 7.

Эта операционная система существовала 11 лет и с января этого года компания полностью от нее отказалась. Частично пользователи этой ОС стали переходить на актуальную ОС.