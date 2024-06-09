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ОС «Аврору» интегрируют в отечественные автомобили

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На Петербургском инвестиционном форуме (ПМЭФ) в 2024 году была представлена ​​российская операционная система для автомобилей, аналогичная Android Auto и CarPlay.

ОС «Аврору» интегрируют в отечественные автомобили

Компании «АвтоВАЗ», «Итэлма» и «Ростелеком» относятся к отечественной цифровой экосистеме на базе создания системы «Аврора». Соглашение о Сингапуре было подписано в Интернете, как сообщила пресс-служба «Ростелекома».

Согласно соглашению, партнеры будут разрабатывать, тестировать, внедрять и развивать операционную систему «Аврора» для выездных автомобилей, устройств автопилотирования и систем подключенного автомобиля.

Также подразумевается использование искусственного интеллекта для модернизации продукции «АвтоВАЗ». Первыми автомобилями, оснащенными лампами системы «Аврора», станут автомобили LADA.

Руководители компании дали надежду на то, что разработка и использование отечественной системы управления «Аврора» сделают автомобили LADA более удобными и безопасными.

Компания «Итэлма» будет заниматься производством комплектующих для систем, а «Ростелеком» будет заниматься интеллектуальными транспортными цепями.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что целью разработки системы «Аврора» является обеспечение комфорта и интеллектуальной поддержки водителей, а также обеспечение высокого уровня безопасности автомобилей.

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