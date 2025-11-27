Главная » Новости

Оригинальное учредительное соглашение Apple выставят на аукцион за сумму до $4 млн

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Аукционный дом Christie’s 23 января представит на торги оригинальное учредительное соглашение Apple Computer Company — документ, который положил начало созданию одной из крупнейших технологических корпораций мира. Трёхстраничное соглашение, подписанное в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, оценивается в сумму от 2 до 4 млн долларов.

Документ был оформлен 1 апреля 1976 года и определял стартовое распределение долей между основателями: по 45% для Джобса и Возняка и 10% для Уэйна. Однако соглашение просуществовало всего 11 дней — 12 апреля Рон Уэйн принял решение выйти из проекта. За отказ от доли он получил всего 800 долларов, а позже ещё 1500. Сегодня его возможная доля стоила бы сотни миллиардов, исходя из текущей капитализации Apple, превышающей 4 трлн долларов.

Учредительное соглашение станет одним из ключевых лотов аукциона «We the People: America at 250», который пройдёт 23 января 2026 года. Это не первое появление документа на торгах: в 2011 году он был продан за 1,5 млн долларов. Вещи, связанные с историей Apple, традиционно вызывают большой интерес у коллекционеров и нередко уходят с молотка за внушительные суммы.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.