Оранжевый iPhone 17 Pro стал хитом в Китае благодаря ассоциации с Hermès

В Китае модель iPhone 17 Pro в цвете «космический оранжевый» получила прозвище Hermès. Оттенок действительно напоминает фирменный цвет французского модного дома, хотя Apple официально на это не ссылалась.

В социальных сетях пользователи начали распространять это сравнение, отмечая премиальный и люксовый вид смартфона. Такое восприятие, вероятно, способствовало росту выручки Apple за четвёртый квартал прошлого года на 38 % в годовом выражении.

Дополнительный эффект оказало созвучие слова «оранжевый» в китайском языке со словом «успех». Благодаря этим факторам iPhone 17 Pro в «космическом оранжевом» стал особенно желанной покупкой. Ситуация также может служить сигналом Apple о возможных будущих коллаборациях за пределами Apple Watch.