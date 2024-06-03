Опубликованы подробности об обновлениях в новом iPad mini 7

Официальная презентация iPad mini 7 ожидается во второй половине года, вероятно, осенью, возможно в октябре, так как Apple часто проводит мероприятия, посвященные iPad и Mac, в этом месяце.

Размеры и диагональ экрана останутся прежними – 8,3 дюйма, но дисплей будет развернут по вертикали. Устройство может быть оснащено чипом Apple A17 Pro или A18, вместо использования чипа Silicon M. Шестое поколение iPad mini работает на чипе Apple A15.

Цветовая гамма также может быть изменена, возможно, синий цвет заменит розовый для соответствия цветовому решению iPad Air.

Фронтальная камера останется прежней, но может быть перемещена с короткой стороны на длинную. Ожидается, что камера получит поддержку HDR 4 и улучшенную светочувствительность.

В iPad mini 7 будут использованы модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а физический слот для SIM-карты может быть убран, оставив только Dual eSIM.

Предполагается, что устройство будет совместимо с новым стилусом Pencil Pro, который будет крепиться к боковой части планшета с помощью магнита. Габариты iPad mini идеально подходят для этого стилуса.

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