Опубликованы первые изображения смартфона HMD Global Orka с ярким дизайном

Компания HMD Global представила информацию о своём новом смартфоне среднего класса под названием «Orka». Известный инсайдер @smashx_60 поделился первыми изображениями и характеристиками устройства, которое выделяется ярким дизайном и многообещающими функциями.

Смартфон «Orka» имеет более традиционный дизайн по сравнению с предыдущей моделью HMD Skyline. На задней панели присутствуют синие, зелёные и фиолетовые цвета, что придаёт ему привлекательный вид.

Основная камера устройства имеет разрешение 108 Мп, а также есть селфи-камера на 50 Мп, которая обещает делать чёткие снимки.

«Orka» оснащена 6,78-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение.

Ожидается, что в смартфоне будет установлен чип Qualcomm с поддержкой 5G и 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт через USB-C.

Смартфон, вероятно, будет позиционироваться как доступный вариант в своём классе. Ожидается, что он будет стоить меньше, чем HMD Skyline, при этом предлагая хорошее качество камер и производительность.