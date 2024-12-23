Опубликованы ключевые характеристики смартфона POCO X7 5G

Смартфон POCO X7 5G, который скоро выйдет на мировой рынок, стал известен благодаря утечкам от канала Equal Leaks.

По информации инсайдера, устройство будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также поддержку HDR10+ и защиту от Corning Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон будет работать на процессоре Dimensity 7300-Ultra и иметь 12 ГБ оперативной памяти, которая может увеличиваться до 24 ГБ с помощью виртуальной памяти. Внутренний накопитель сможет достигать 512 ГБ.

Основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным датчиком с оптической стабилизацией и двухкратным зумом, а фронтальная камера будет иметь разрешение 20 Мп.

Также ожидается, что POCO X7 5G будет иметь аккумулятор ёмкостью 5110 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки, защиту корпуса IP68 и различные функции искусственного интеллекта для обработки изображений.

Дата презентации и цена устройства пока не известны.