Опубликованы характеристики и стоимость грядущих OPPO A5 и A5 Life

Компания Oppo представит новые модели смартфонов A5 и A5 Life (Vitality) 18 марта в Китае. Оба устройства уже доступны для предзаказа в официальном интернет-магазине компании, а их характеристики стали известны благодаря инсайдеру @ZionsAnvin.

Oppo A5 будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и предлагать варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Смартфон будет защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также оснащён основной камерой на 50 Мп, вспомогательной на 2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аккумулятор будет иметь ёмкость 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки.

Oppo A5 будет доступен в цветах Mica Blue, Crystal Diamond Pink и Zircon Black.

Oppo A5 Life (Vitality Edition) получит 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+. Этот телефон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 6300, также с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Фотокамеры будут аналогичны A5, а аккумулятор будет ёмкостью 5800 мАч с такой же зарядкой 45 Вт.

A5 Vitality будет представлен в цветах «розовый агат», «нефритовый зелёный» и «янтарный чёрный». Оба устройства будут продаваться по начальной цене от 1000 юаней или 11 800 рублей.