Опубликованы характеристики и изображения смартфона Honor 300

В сети появились характеристики и рекламные фотографии среднебюджетного смартфона Honor 300, которые демонстрируют дизайн задней панели и доступные расцветки устройства.

Судя по изображениям, гаджет будет иметь необычный дизайн задней панели, хотя крышка и боковые грани станут плоскими. Все расцветки будут с темной рамкой, а блок камер, вероятно, будет многоугольным.

По информации из утечки, толщина корпуса составит 6,97 мм, а аппаратная платформа будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 7-й серии. Смартфон также будет поддерживать 100-ваттную зарядку и оснащен основной камерой на 50 Мп, а также оптическим сканером отпечатков пальцев.

Honor 300 будет доступен в версиях с 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ памяти.