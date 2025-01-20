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Опубликованы фото Huawei Pura 70 Ultra в новом красном исполнении

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В сеть попала информация о новом смартфоне Huawei Pura 70 Ultra, который будет доступен в красном цвете с интересными дизайнерскими обновлениями, включая блестящую отделку вокруг камеры.

Опубликованы фото Huawei Pura 70 Ultra в новом красном исполнении

Согласно опубликованным изображениям, задняя панель устройства будет красной, а вокруг камеры будет глянцевое стекло и серебристая окантовка.

Новый Pura 70 Ultra будет доступен в четырёх цветах: зелёном, коричневом, белом и чёрном, но красный вариант выделяется своим дизайном.

Основные характеристики устройства останутся прежними. Смартфон будет оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с адаптивной частотой обновления и поддержкой высокочастотного ШИМ-затемнения.

На задней панели расположены три камеры, включая основную 50-мегапиксельную, и устройство имеет аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

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