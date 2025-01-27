Опубликованы данные по продажам игровых приставок

Последние данные о продажах консолей показывают значительные различия между PlayStation и Xbox. Продажи Xbox Series X продолжают снижаться, и Microsoft делает акцент на Xbox Game Pass и облачные игры, в то время как Sony и Nintendo сосредоточены на аппаратном обеспечении.

Аналитик Мэт Пискателла сообщил, что за первые 50 месяцев после выхода Xbox Series X|S продажи отстают на 18% по сравнению с Xbox One. В то же время продажи PS5 значительно выше, чем у PS4, и на 7% превышают их.

В 2024 году Microsoft не анонсировала новую консоль Xbox, выпустив лишь несколько обновлённых моделей, таких как Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, без улучшений производительности. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер упомянул о портативной консоли, но точные сроки её выхода пока неизвестны.

Сравнительно, Sony выпустила PS5 Pro в ноябре 2024 года, что подтвердило её приверженность к игровому оборудованию. Несмотря на высокую цену, продажи PS5 упали всего на 11,8%, в то время как продажи Xbox Series X|S и Nintendo Switch снизились на 31% и 33,7% соответственно.

Nintendo ожидает выхода Switch 2 в конце года, что может значительно повысить её продажи. Также планируется выход Grand Theft Auto VI, который может увеличить интерес ко всем консолям. Тем временем Microsoft продолжает развивать свою стратегию Play Anywhere, включая мобильные устройства и смарт-телевизоры.