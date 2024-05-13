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Опубликовано первое живое фото раскладушки Mix Flip от Xiaomi

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На китайской сертификации 3C было объявлено о скором выпуске смартфона Mix Flip от Xiaomi, который будет поддерживать зарядку мощностью 67 Вт.

Опубликовано первое живое фото раскладушки Mix Flip от Xiaomi

На изображении, опубликованном на Weibo, видна задняя панель устройства с экраном-крышкой и модулем двойной камеры с логотипом Leica.

Другая половина задней панели имеет золотистую отделку с логотипом Xiaomi. Ожидается, что смартфон будет обладать основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и телеобъективом. Устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь защиту от воды.

Предположительно в Mix Flip установят SoC Snapdragon 8 Gen 3 и будет поддержка спутниковую связь.

Релиз устройства запланирован в нескольких странах.  Mix Flip, вероятно, будет выпущен вместе с моделью Mix Fold 4, которая также является складным смартфоном нового поколения от Xiaomi.

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