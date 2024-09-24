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Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE

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Официальная премьера Samsung Galaxy S24 FE ожидается 26 сентября, но в Сети уже появилось видео распаковки, опубликованное инсайдером Эваном Блэссом. Это видео подтверждает дизайн и цвета смартфона, а также его характеристики.

Благодаря авторитетному инсайдеру, который неоднократно раскрывал данные про различные смартфоны, стали известны все основные технические характеристики аппарата, а также его главные особенности.

Samsung Galaxy S24 FE будет работать на базе процессора Exynos 2400e. В устройстве будет установлено тройная камера с датчиками 50, 12 и 8 МП, при этом последний модуль получит 3-кратный оптический зум.

Аппарат получил дисплей с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1900 кд/м². Встроенный аккумулятор на 200 мАч больше чем у Galaxy S23 FE. Таким образом в будущей новинке установлена батарея на 4700 мАч.

Корейский производитель заявляет, что дисплей прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass Victus+, также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. На рынке США Samsung Galaxy S24 FE будет стоить 650 долларов, но более точная цена будет раскрыта на презентации, которая состоится 26 сентября.

Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Samsung Galaxy S24 FE
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