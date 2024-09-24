Опубликовано официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE

Официальная премьера Samsung Galaxy S24 FE ожидается 26 сентября, но в Сети уже появилось видео распаковки, опубликованное инсайдером Эваном Блэссом. Это видео подтверждает дизайн и цвета смартфона, а также его характеристики.

Благодаря авторитетному инсайдеру, который неоднократно раскрывал данные про различные смартфоны, стали известны все основные технические характеристики аппарата, а также его главные особенности.

Samsung Galaxy S24 FE будет работать на базе процессора Exynos 2400e. В устройстве будет установлено тройная камера с датчиками 50, 12 и 8 МП, при этом последний модуль получит 3-кратный оптический зум.

Аппарат получил дисплей с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1900 кд/м². Встроенный аккумулятор на 200 мАч больше чем у Galaxy S23 FE. Таким образом в будущей новинке установлена батарея на 4700 мАч.

Корейский производитель заявляет, что дисплей прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass Victus+, также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. На рынке США Samsung Galaxy S24 FE будет стоить 650 долларов, но более точная цена будет раскрыта на презентации, которая состоится 26 сентября.